Идею надбавки для многодетных пенсионеров положительно оценили в организации «Союз отцов»

Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов положительно оценил идею ввести для пенсионеров старше 70 лет дополнительную фиксированную выплату при условии, что граждане имели на иждивении троих и более детей.
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