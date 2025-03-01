Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Людмила Фирстова (Таран)
    Какой ещё комментарий может написать хохлобот...Все поставили сам...
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Испанский парадокс.

Испанский парадокс.

(Короткие заметки. «ХиЖ» 2025 №1) Агентство научных новостей «AlphaGalileo» принесло новое научное доказательство того, что ежедневное потребление одного бокала вина снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 38%.

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