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Царьград

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Ростовчан предупредили об отключении холодной воды

Ростовчан предупредили об отключении холодной воды

Рассказываем, где не будет воды.В конце июля некоторые жители Ростова останутся без холодной воды. Об этом предупредили в Ростовском водоканале.

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