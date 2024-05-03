«Не всем подряд»: Шольц высмеял просьбы Украины о поставках ракет Taurus

Канцлер Германии рассмеялся в ответ на вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет Taurus. Олафа Шольца спросили, почему он не идет навстречу Киеву, который уже не первый месяц требует от Берлина передать им это вооружение.
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