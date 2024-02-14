В Польше нашли уникальный средневековый золотой перстень

Уникальный средневековый золотой перстень / © Wawel Royal Castle В отличие от других артефактов эпохи Средневековья, этот золотой перстень не соответствует общепринятой христианской символике того времени.
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