В Симферополе прошёл финал Открытого кубка Крымской лиги дронов

В финале встретились восемь сильнейших команд, прошедших предварительный отбор. Всего на участие в Кубке была подана 31 заявка от команд из 28 образовательных учреждений Крыма – школ, колледжей, техникумов и вузов.
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