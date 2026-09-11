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Крымская газета

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В Симферополе прошёл финал Открытого кубка Крымской лиги дронов

В Симферополе прошёл финал Открытого кубка Крымской лиги дронов

В финале встретились восемь сильнейших команд, прошедших предварительный отбор. Всего на участие в Кубке была подана 31 заявка от команд из 28 образовательных учреждений Крыма – школ, колледжей, техникумов и вузов.

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