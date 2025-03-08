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В РПЦ объяснили, почему не поддерживают празднование 8 Марта

В РПЦ объяснили, почему не поддерживают празднование 8 Марта

Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов рассказал, почему Православная церковь не поддерживает празднование Международного женского дня 8 марта.

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Комментарии
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Ирина52
Все советское скоро будет под запретом. Зато  радикальный ислам и насильственная исламизация РФ   патриархов не  волнует... Главное, чтобы женщины были рабынями мужчин,а при какой религии - неважно.
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20 час.
alik3456 Джексон
Скоро с силиконовыми членами будут приходить и молиться...
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20 час.
alik3456 Джексон
Губу раскатала... Мужики уже поумнели...Нахрен им рабыни с прицепом из детей...
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20 час.
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