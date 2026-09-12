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Царьград

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"Военный марафон" на Украине: Вместо быстрой победы война за завтрашний день

"Военный марафон" на Украине: Вместо быстрой победы война за завтрашний день

Понятие "неприемлемого ущерба" пришло в военное планирование со времён советско-западного противостояния, когда угроза последствий становилась предохранителем от боевых действий с использованием ядерного оружия.

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