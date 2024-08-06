А слабо угробить Россию теперь под патриотическими лозунгами?

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Sergey Ivanov

Вылезла сволочь из 30-х! Так ГУЛАГом и повеяло! Этот автор из тех, кто миллионами писал доносы на своих соседей, на просто посторонних людей... Писал даже не ради заработка- просто из внутренней убежденности. И вот этим он вдвойне омерзителен. Подлость ради денег еще можно как- то понять. Но как понять подлость, которую творят с праведным огнем в глазах? Вот автор назадавал кучу патриотических вопросов к власти- но ни на один так и не ответил! А может, стоило бы спросить с власти, куда утекают наши нефтегазовые деньги? А воюем за кого? Вот за эти 2 года состояние наших дорогих олигархов увеличилось! И новые миллиардеры (долларовые!) появились! Это вот за них наши ребята головы кладут? Может, власть спросит с них, как они эти капиталы заработали? А если окажется, что ворует властная верхушка- то не расстрелять ли нам эту сволочь? А коррупция- вот она есть или ее патриоты придумали? Так ведь, похоже, не придумали! Давно народ понял, что должности- продаются. Что правосудие можно купить... Сталин вот в этих вопросах не церемонился. Ну и что автор предлагает? А предлагает он попросту заткнуться и молчать в тряпочку. Просто молча рубать уголек или пилить лес- и помалкивать. Потому, что «не надо раскачивать лодку!» Ну, то есть, не надо мешать большим дядям воровать... Чисто по- русски: Если не говорить о проблеме- то ее как бы и нет... Только вот проблема от этого никуда не денется. И решать ее все равно придется. Если не сейчас малой кровью- то потом и большой кровью.