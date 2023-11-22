Берём растения из сада домой на зимовку

Когда заканчивается дачный сезон, очень жалко расставаться с любимыми растениями. Ольга Платонова предлагает переместить их в дом, где растения не только будут радовать глаз, но и принесут пользу! Розмарин Этому субтропическому растению нужна умеренно холодная зимовка, например, утеплённая терраса: подальше от батарей, поближе к холодному окну.