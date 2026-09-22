Ещё одна сеть АЗС в Крыму начала продавать топливо по 100 рублей за литр: адреса

Сеть АЗС "Формула" начала продажу топлива по льготной цене 100 рублей за литр. Список АЗС: Симферополь улица Генерала Васильева, 38А (АЗС Формула) В наличии: АИ-92, ДТ Ялтинская улица, 20к1 (АЗС Формула) В наличии: АИ-92, ДТ Киевская улица, 231 (АЗС Формула) В наличии: АИ-92, ДТ Симферопольский район село Заречное, Просторная улица, 26уч2 (АЗС Формула) В наличии: АИ-92, ДТ Ялта Южнобережное шоссе, 27б (АЗС Формула) В наличии: АИ-92, ДТ Читайте также: Где купить бензин по 100 рублей за литр в Крыму 22 сентября: адреса АЗС .