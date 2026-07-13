Paramount готовится покинуть Калифорнию из-за иска против слияния с WBD

Компания Paramount рассматривает возможность переезда своей штаб-квартиры из родного штата Калифорния из-за того, что власти штата, а также другие регионы США готовят иск против компании, чтобы заблокировать ее слияние с Warner Bros.
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