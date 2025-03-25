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Царьград

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  • Амара Карпова
    Жалко😭Царствие Небесное🙏🙏🙏Потеря среди журн...
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Новосибирцы обратились к губернатору из-за переезда торговцев с Хилокского рынка на новое место

Новосибирцы обратились к губернатору из-за переезда торговцев с Хилокского рынка на новое место

Жители Верх-Тулинского сельсовета опасаются, что рядом с их домами появится новое "Хилокское гетто".Продавцы овощей и фруктов переезжают с Хилокского рынка в новый оптовый центр "Азия Сибирь", расположенный между Верх-Тулой и посёлком Крупской.

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