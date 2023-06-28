Паредес может перейти в «Лацио». «ПСЖ» готов продать экс-хавбека «Ромы» за небольшую сумму

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, интерес к хавбеку проявляет «Лацио». «ПСЖ» готов сравнительно недорого продать аргентинца, контракт которого истекает в 2024 году.
Популярные статьи
- Олимпийская чемпионка Назаренко, переехавшая в США: «Некоторое русскоязычное население ведет себя не nice с другими людьми, а потом жалуются на судьбу»
- Циципас и Бадоса потренировались на «Уимблдоне»
- «Мы призываем всех сплотиться вокруг Президента РФ». Федерация бокса России выступила с официальным заявлением
Свежие комментарии