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Паредес может перейти в «Лацио». «ПСЖ» готов продать экс-хавбека «Ромы» за небольшую сумму

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, интерес к хавбеку проявляет «Лацио». «ПСЖ» готов сравнительно недорого продать аргентинца, контракт которого истекает в 2024 году.

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