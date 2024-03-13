В Заксобрании обсудили увеличение объемов господдержки молодых семей на улучшение жилищных условий

Депутаты комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам убеждены в необходимости увеличения объемов господдержки молодых семей на улучшение жилищных условий.
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