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Джордж Карл: «Трэй Янг меня достал. Я устал от парней, которые устраивают ад, а потом вдруг становятся жертвами»

Известный тренер Джордж Карл раскритиковал звезду «Атланты» Трэя Янга, который недавно вступил с конфликт с возглавляющим команду Нэйтом Макмилланом.

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