НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Проворов сделал передачу в матче с «Сан-Хосе». У защитника 5+24 в 67 играх

Защитник «Коламбуса» набрал 29-е (5+24) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 67 игр. Сегодня за 21:47 (3:04 – в меньшинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх