Проворов сделал передачу в матче с «Сан-Хосе». У защитника 5+24 в 67 играх

Защитник «Коламбуса» набрал 29-е (5+24) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 67 игр. Сегодня за 21:47 (3:04 – в меньшинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».