Туристам напомнили, какие сувениры могут привести к штрафу

Туристам стоит внимательнее относиться к тому, что они везут домой из поездок. Поводом стала история на Сардинии, где 69-летнюю туристку из Франции задержали за попытку вывезти 40 килограммов песка, гальки и ракушек.
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