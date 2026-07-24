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Авторадио

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Туристам напомнили, какие сувениры могут привести к штрафу

Туристам стоит внимательнее относиться к тому, что они везут домой из поездок. Поводом стала история на Сардинии, где 69-летнюю туристку из Франции задержали за попытку вывезти 40 килограммов песка, гальки и ракушек.

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