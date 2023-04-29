Россию Макаревича обеспечат «паспортами хорошего русского»

Речь о документах, которые после определённого этапа фильтрации будут выдавать беглецам из России. Аусвайс для хороших русских спортсмен Каспаров предпочитает называть «паспортами европейского русского».
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