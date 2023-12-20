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Куда сходить с детьми: топ новогодних представлений в Москве

Мы продолжаем делиться с вами анонсами новогодних представлений. Шоу-мюзикл «Ушастые елки»‎ На специальных праздничных показах зрители смогут увидеть необычные новогодние приключения всеми любимого ушастого героя! В музыкально-цирковом шоу детей и их родителей ждут головокружительные акробатические трюки от артистов Cirque du Soleil, зрелищная анимация, атмосфера волшебства на сцене, апельсиновая буря и… ушастая елка! Разве может быть […] Сообщение Куда сходить с детьми: топ новогодних представлений в Москве появились сначала на MamaMobil.

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