Мы продолжаем делиться с вами анонсами новогодних представлений. Шоу-мюзикл «Ушастые елки»‎ На специальных праздничных показах зрители смогут увидеть необычные новогодние приключения всеми любимого ушастого героя! В музыкально-цирковом шоу детей и их родителей ждут головокружительные акробатические трюки от артистов Cirque du Soleil, зрелищная анимация, атмосфера волшебства на сцене, апельсиновая буря и… ушастая елка! Разве может быть […] Сообщение Куда сходить с детьми: топ новогодних представлений в Москве появились сначала на MamaMobil.