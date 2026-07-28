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Эксперт Геранмайе: Иран может нанести удар по Украине после ее атаки на судно

Эксперт Геранмайе: Иран может нанести удар по Украине после ее атаки на судно

Иран может нанести ответный удар по Украине после атаки на торговое судно в Каспийском море. Об этом 28 июля заявила эксперт по Ирану из Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайе в беседе с изданием The American Conservative.

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