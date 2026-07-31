Рожин приговорил ВСУ и предупредил о спутниковой зависимости

Российские тяжелые дроны "Мангас" уже массово минируют тылы ВСУ на Запорожском направлении, а вслед за ними в войсках могут появиться беспилотники, способные тащить ФАБ-250 — бомб хватит не на одну войну .
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