Как сосиски и колбасы могут втрое сократить вашу жизнь: мнение эксперта Ольга ВайленкоРегулярное потребление сосисок и колбас может быть опасным для здоровья, предупреждает диетолог Софья Елиашевич, кандидат медицинских наук и врач из Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России.