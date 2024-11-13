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Как сосиски и колбасы могут втрое сократить вашу жизнь: мнение эксперта

Как сосиски и колбасы могут втрое сократить вашу жизнь: мнение эксперта

Как сосиски и колбасы могут втрое сократить вашу жизнь: мнение эксперта Ольга ВайленкоРегулярное потребление сосисок и колбас может быть опасным для здоровья, предупреждает диетолог Софья Елиашевич, кандидат медицинских наук и врач из Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России.

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