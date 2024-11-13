Как сосиски и колбасы могут втрое сократить вашу жизнь: мнение эксперта Ольга ВайленкоРегулярное потребление сосисок и колбас может быть опасным для здоровья, предупреждает диетолог Софья Елиашевич, кандидат медицинских наук и врач из Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии