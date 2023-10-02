Военнослужащих мотострелкового соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии, проявивших мужество и героизм в ходе срыва безуспешных атак подразделений ВСУ на Запорожском направлении СВО наградили государственными наградами

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу» и медали Суворова вручены офицерам и солдатам за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по отражению атак украинских националистов на Запорожском направлении.
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