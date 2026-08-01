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Daily Storm

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В Черном море затонул теплоход «Росатома» после атаки морских дронов ВСУ

В Черном море затонул теплоход «Росатома» после атаки морских дронов ВСУ

Были спасены 17 моряковВ Черном море затонул теплоход «Янина», принадлежащий компании FESCO (входит в «Росатом»).

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