В Черном море затонул теплоход «Росатома» после атаки морских дронов ВСУ

Были спасены 17 моряковВ Черном море затонул теплоход «Янина», принадлежащий компании FESCO (входит в «Росатом»).
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