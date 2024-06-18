Фэнтезийная MMORPG Throne and Liberty выйдет 17 сентября на ПК и консолях с кросс-плеем С...

Фэнтезийная MMORPG Throne and Liberty выйдет 17 сентября на ПК и консолях с кросс-плеемСегодня Amazon Games сообщила, что фэнтезийная MMORPG Throne and Liberty от NCSoft выйдет в Северной и Южной Америке, Европе, Австралии, Новой Зеландии и Японии менее чем через три месяца.