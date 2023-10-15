Небензя: Россия не может мириться с бездействием СБ ООН по Палестине и Израилю

Москва не может мириться с бездействием Совета Безопасности ООН по Палестине и Израилю. На это, как передает РИА Новости, указал постоянный представитель Российской Федерации при всемирной организации Василий Небензя.
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