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Платить все же надоест? Госдума ужесточила штрафы для халатных владельцев собак

Платить все же надоест? Госдума ужесточила штрафы для халатных владельцев собак

Госдума утвердила ужесточение наказания для владельцев собак. Поправки в принципе полезные: кратно увеличиваются штрафы за выгул питомцев без поводка, без намордника, и в том случае, если хозяин не убирает за своим псом.

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