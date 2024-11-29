Какие русские правители перед смертью постригались в монахи

Когда на Руси умирал воин, крестьянин, монах или ремесленник — иными словами, рядовой житель, согласно православному похоронному обряду его отпевали, чтобы помочь его душе держать ответ в ином мире за содеянные в течение жизни грехи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии