Готовый сюжет для кино: хроника исчезновения немецкого миллиардера Хауба

Немецко-американский бизнесмен, миллиардер Карл-Эриван Хауб бесследно пропал в 2018 году, но поиски его, как выяснилось, не останавливаются, а сама история исчезновения обрастает удивительными подробностями.
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