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«Барселона» сделала предложение об аренде Силвы с выкупом за 50 млн фунтов. «Ман Сити» ответил, что хавбек не продается

«Барселона» сделала предложение об аренде Силвы с выкупом за 50 млн фунтов. «Ман Сити» ответил, что хавбек не продается

По данным Mundo Deportivo, каталонцы попытались арендовать полузащитника с обязательством выкупа за 50 млн фунтов (около 58 млн евро).

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