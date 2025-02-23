ЦАХАЛ может задействовать танки в операции на Западном берегу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассматривает возможность переброски танков для участия в так называемой контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан, 23 февраля сообщает 14-й канал израильского телевидения.
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