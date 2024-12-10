Леус: в Москве в новогоднюю ночь будет слабый мороз и небольшой снег

В Москве в новогоднюю ночь ожидается настоящая зимняя погода. В ночь на 1 января в столице России с вероятностью в 60% будет идти небольшой снег, а температура воздуха опустится до минус семи градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.