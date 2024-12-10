Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Видали,в Европе это решают!А что Украина в Европе?Стефанишина: в ЕС...
  • Модест
    Ну она уже показала свою правдивость с Минском.AFP показала фото...
  • Роман Орманин
    Ну и что теперь её не будет , значит "бесогон" ловить интересно!?)))Родственник Михал...

Леус: в Москве в новогоднюю ночь будет слабый мороз и небольшой снег

В Москве в новогоднюю ночь ожидается настоящая зимняя погода. В ночь на 1 января в столице России с вероятностью в 60% будет идти небольшой снег, а температура воздуха опустится до минус семи градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх