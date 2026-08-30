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Мировое обозрение

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Взорвали в «буханке»: Эльф вытащила с того света четырёх истекающих кровью бойцов СВО

Взорвали в «буханке»: Эльф вытащила с того света четырёх истекающих кровью бойцов СВО

Военврач с позывным Эльф ехала по делам и случайно наткнулась на разбитую «буханку». Вокруг бегал растерянный парень, на асфальте — кровь.

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