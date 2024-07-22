Республиканка Уинн назвала деньги причиной поддержки Байденом кандидатуры Харрис

Кандидат в Конгресс США от Республиканской партии Кэтлин Уинн назвала причиной поддержки президентом США Джо Байденом кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис на выборах стремление не потерять собранные на президентскую кампанию средства.
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