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Республиканка Уинн назвала деньги причиной поддержки Байденом кандидатуры Харрис

Республиканка Уинн назвала деньги причиной поддержки Байденом кандидатуры Харрис

Кандидат в Конгресс США от Республиканской партии Кэтлин Уинн назвала причиной поддержки президентом США Джо Байденом кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис на выборах стремление не потерять собранные на президентскую кампанию средства.

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