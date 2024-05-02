Подводный дрон Manta Ray

Опубликованные (https://www.twz.com/news-features/manta-ray-underwater-drone-even-more-enormous-than-we-thought)DARPA первые фотографии морских испытаний в феврале-марте разработанного и построенного (https://t.
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