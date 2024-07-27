Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 365 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Акимова Татьяна
    За что боролась, на то и напоролась!МИД Украины высту...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Построить и современный мост и подземный тоннель большим диаметром проходки нового специального щита -как резервный ....«Самый северный п...
  • Maxim
    Мост не надо сносить: один пролёт сделать подъёмным, как на р. Свирь : Получено положительное заключение государствен...«Самый северный п...

Гражданин Латвии на плоту бежал из страны и попросил политическое убежище в России

Гражданин Латвии на плоту бежал из страны и попросил политическое убежище в России

Стало известно, что недавно гражданин Латвии, блогер, евроскептик Станислав Букайнс вместе с 5-летней дочерью пересекли российскую госграницу по воде (реку Зилупе на надувном плоту – сапборде) в Псковской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Таких как героев встречать надо!
Ответить
16 час.
Eduard
Не всех устраивает жизнь во лжи!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх