Гражданин Латвии на плоту бежал из страны и попросил политическое убежище в России

Стало известно, что недавно гражданин Латвии, блогер, евроскептик Станислав Букайнс вместе с 5-летней дочерью пересекли российскую госграницу по воде (реку Зилупе на надувном плоту – сапборде) в Псковской области.
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