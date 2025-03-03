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Торговая сеть "Победа" открыла свой первый магазин в Юхнове

Торговая сеть "Победа" открыла свой первый магазин в Юхнове

6-ой в Калужской области и первый в городе Юхнов магазин "Победа" начал работать 28 февраля. Дискаунтер специализируется на продуктах питания, однако здесь можно приобрести и товары для дома, и бытовую химию, и сезонные товары.

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