Торговая сеть "Победа" открыла свой первый магазин в Юхнове

6-ой в Калужской области и первый в городе Юхнов магазин "Победа" начал работать 28 февраля. Дискаунтер специализируется на продуктах питания, однако здесь можно приобрести и товары для дома, и бытовую химию, и сезонные товары.
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