Воспоминания против статистики Высокий берег. Анапа. Место дикое (особенно в 1979 году), но симпатичное! Современное фото «Железнодорожная транспортная система СССРперевозила в 2–3 раза больше грузов, чем в США,а пассажирооборот был в десятки раз выше».
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