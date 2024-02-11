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Воспоминания против статистики

Воспоминания против статистики

Воспоминания против статистики Высокий берег. Анапа. Место дикое (особенно в 1979 году), но симпатичное! Современное фото  «Железнодорожная транспортная система СССРперевозила в 2–3 раза больше грузов, чем в США,а пассажирооборот был в десятки раз выше».

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