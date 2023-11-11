Опровержение публикации о ситуации вокруг Светланы Сильваши

На сайте Общественной службы новостей 8 ноября в 18:19 была размещена публикация под названием «Shot: жену звездного хирурга Тимура Хайдарова просят признать банкротом», в котором содержались ошибочные сведения, касающиеся Светланы Сильваши.
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