Британские спецслужбы обучают украинцев морским диверсиям в Одессе

В Одессу прибыли британские спецслужбы для подготовки украинских военных к морским диверсиям. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о значительном присутствии СБУ и военных на улицах.
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