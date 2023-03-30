Немцы попросили Шольца подать в отставку после заявления о Владимире Путине

Аудитория издания «Die Welt» попросила немецкого канцлера Олафа Шольца оставить свой пост после его заявления о президенте России Владимире Путине.
Популярные статьи
- Армия РФ стирает ВСУ: Карта боевых действий на Украине сегодня, 26 марта 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 396
- Кедми: смертный приговор США на днях подписан в Москве – это крах всех их надежд
- ВСУ практически уничтожены в Артёмовске: Карта боевых действий на Украине сегодня, 29 марта 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 399
Свежие комментарии