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Татар-информ

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«Татары года – 2026»: начинается голосование за выдающихся людей и проекты

«Татары года – 2026»: начинается голосование за выдающихся людей и проекты

Около 160 заявок поступило на ежегодный рейтинг «Татары года – 2026». Кандидатов предложили их сторонники и эксперты.

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