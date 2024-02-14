Куклы–обереги для участников СВО изготовили в Новосибирской области

Накануне в Здвинском районе в центре занятости населения специалист детского дома творчества Елена Берилло провела с женщинами мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы-оберега для передачи солдатам на передовую.
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