Япония, Италия и Южная Корея обсуждают возможность совместных закупок СПГ Ирэн ОрлонскаяЯпонская компания JERA, корейская Korea Gas и Министерство экономики Японии объявили о начале совместных закупок и обмена сжиженным природным газом.
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