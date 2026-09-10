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Пятый канал

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Беременная звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала уже большой живот

Беременная звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала уже большой живот

Мирослава Карпович, известная по роли Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки», сообщила о беременности.

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