Подмосковные предприятия присоединились к Курской гуманитарной миссии

Курская «зимняя» гуманитарная миссия, инициированная в сентябре Объединением потребителей России для оказания благотворительной материальной помощи жителям этого региона, успешно продолжается, к ней подключаются новые участники.
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