ОДКБ начала активную фазу учений "Рубеж-2026" в Казахстане

Учения "Рубеж-2026" под эгидой ОДКБ стартовали на полигоне Коктал в Казахстане. Действия проводятся силами Центральноазиатского региона.
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