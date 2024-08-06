Состояние здоровья Шестерова пока не позволяет избрать ему меру пресечения

Министерство обороны РФ Состояние задержанного по делу о хищении в парке "Патриот" замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ, генерал-майора Владимира Шестерова пока не позволяет избрать ему меру пресечения.
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