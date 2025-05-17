Психолог Андрияничева объяснила, почему люди срываются на своих близких

Сдержанный в офисе, вежливый с прохожими — и вдруг раздражительный дома. Почему именно на тех, кого мы любим больше всего, часто обрушивается весь накопившийся негатив? На эти вопросы Тульской службе новостей помогла ответить психолог Майя Андрияничева.